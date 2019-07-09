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Будущая коалиция в Раде и должность премьера: почему сложно делать прогнозы

9 июля, 12:23

Политические эксперты озвучили факторы, которые сводят на нет любые прогнозы

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Ситуация с выборами народных депутатов в мажоритарных округах, а также скачки рейтингов партий пока не дают возможности прогнозировать, какие политические силы пройдут в Раду и между кем из них в будущем возможна коалиция.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали политологи Евгений Магда и Сергей Таран.

Так, директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что настоящее противостояние будет между мажоритарщиками. И именно они могут оказать решающее влияние на будущие расклады в парламенте.

"Окончательный вариант будет понятен вечером 21 июля. Четко прогнозировать никто не может. Есть "Слуга народа", но какая конфигурация будет ее с партнерами, сегодня никто не знает. Я просто смотрю, что в последнее время у "Слуги народа" наблюдается отрицательная динамика. Они единоличное большинство, наверное, не создадут. Хотя желающих идти с лидером в коалицию будет достаточно. Это может быть и "Голос", и "Сила и честь", и "Батькивщина", если они пройдут. Единственное, я сомневаюсь, что коалиция будет в составе конституционного большинства. И ситуация с мажоритарщиками очень пестрая. Там, думаю, будет действительно серьезное противостояние", – говорит Магда.

Не дает никаких прогнозов и политолог Сергей Таран, аргументируя это тем, что пока даже сами политические силы молчат о возможных объединениях.

"Об этом слишком рано говорить. Ведь совершенно непонятны итоги выборов. И, более того, сами политические силы избегают разговоров о том, какой будет коалиция. Можно говорить лишь о том, кто какие ценности будет отстаивать. Но я воздерживаюсь от каких-либо прогнозов коалиции", – комментирует Таран.

Также пока рано говорить и том, кто займет место премьера. Та информация, которая появляется в различных СМИ, это лишь инициативы и желания отдельных людей, не более.

"Логика проста: тот, кто сможет предложить больше всего "плюшек" на посту премьера. И это будет стимул для мажоритарщиков. Но кто именно это будет, пока непонятно. Тимошенко, очень хочет быть премьером. Это у нее психологическая компенсация за поражение на президентских выборах. Но рейтинги на сегодняшний день не дают больших надежд. Думаю, премьером хочет быть Аваков. И это довольно очевидно. И премьером хочет остаться Гройсман. Но ситуация опять-таки очень непредсказуема", – добавляет Магда.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал о тех политических силах, которые идут на выборы в Раду, а также назвал первые десятки партий.

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Тег выборы, мнение, Рада, коалиция, прогноз, парламент, эксперт, Таран, премьер-министр, Магда

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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