Будут еще одни переговоры: Резников уточнил ситуацию с обменом пленными

18 декабря была последняя в этом году встреча в Минске, но еще будут переговоры по Скайпу

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

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Согласованные в Париже выводы саммита в "нормандском формате" предполагают обмен пленными по формуле "все установленные на всех установленных" до конца года. В связи с этим представители Трехсторонней контактной группы (ТКГ) до конца года еще проведут переговоры по обмену. Об этом сообщил на брифинге представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

По его словам, в Минске удалось договориться до того, что еще до конца года будет продолжен диалог по обмену пленными, чтобы успеть решить этот вопрос до Нового года.

"Удалось договориться продолжить диалог и, главное, договориться, что будут сделаны все необходимые действия, чтобы в этом году получить позитивный результат (по обмену пленными). Подчеркну – договорено то, что не завершена работа ТКГ в 2019 году – она будет продолжена за счет других средств связи (Скайп-конференция)", – сказал Резников.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерий Лутковская заявила, что сейчас прорабатываются списки по пленным, но отказалась назвать количество, потому что оно постоянно меняется.

"Мы работаем над тем, что подтвердить как можно больше людей, потому что это формула "всех подтвержденных на всех подтвержденных", соответственно мы заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше подтверждений по гражданам Украины, которые незаконно удерживаются на Донбассе", – сказала она, но затруднилась ответить, будет ли все-таки обмен до конца года.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не удалось достичь прогресса на переговорах в Минске. По его словам, договоренности в Париже не стали аргументом в Контактной группе для решения вопроса с пленными.

В свою очередь у Кучмы подвели итоги переговоров в Минске за 2019 год. Последняя в этом году встреча не принесла особых результатов, а вот в целом за год прогресс очевиден.

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