У Кучмы подвели итоги переговоров в Минске за 2019 год

Последние в этом годе переговоры не принесли никаких результатов, а вот в целом за год прогресс очевиден

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Последние в этом год переговоры в Минске по Донбассу не принесли какого-то результата, а вот в целом в 2019 году удалось достичь немалого прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, 18 декабря украинская сторона ехала в Минск с четким пониманием решить пять основных вопросов, которые были договорены еще в Париже на "нормандской встрече": полное прекращение огня до конца года, обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", согласование новых трех участков разведения сил, расширить мандат ОБСЕ в режиме 24/7 по всей оккупированной территории и обеспечение работы КПВВ Золотом.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, с учетом рекомендаций, отраженных в совместних согласованных итогах парижского саммита "нормандского формата", в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года, повторно заявляет о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержке режима прекращения огня", – заявила пресс-секретарь Кучмы.

Она отметила, что в Минске стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена пленными и приложили значительные усилия, чтобы это случилось до конца года.

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В тоже время Олифер подвела итоги всех минских переговоров за 2019 год и озвучила главные успехи.

"В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановлен мост у КПВВ Станица Луганская; начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения", – написала она.

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ТКГ выразила благодарность спецпредставителю ОБСЕ в переговорной группе за его работу и приветствовала его преемницу Хайди Грау и поздравила с началом ее каденции на этом посту.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не удалось достичь прогресса на переговорах в Минске. По его словам, договоренности в Париже не стали аргументом в Контактной группе для решения вопроса с пленными.

Смотрите также полное эксклюзивное интервью с Вадимом Пристайко на телеканале "Украина24":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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