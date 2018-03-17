Будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных: Геращенко о российских выборах в Крыму

Сегодня, 22:22

Выборы президента РФ пройдут 18 марта

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

В аннексированном Россией четыре года назад Крыму на голосование за президента РФ будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Принуждение к голосованию за Путина в Крыму. Оккупационному режиму очень нужна явка, поэтому будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных", – отметила Геращенко.

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Напомним, постпред Украины при ООН Ельченко послал письма Генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН о том, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными, добавили в представительстве Украины при ООН.

Накануне восемь европейских министров заявили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня.

Накануне сообщалось, что российские эмигранты собираются блокировать "выборы Путина".

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. 

Также сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.

В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
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"Сегодня"

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