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Бурбак: Страна должна пройти выборы президента без потрясений

Сегодня, 17:25

Выборы президента должны быть легитимными и состояться в рамках закона, уверен нардеп

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.
Бурбак: Страна должна пройти выборы президента без потрясений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/109/17a/5c910917a16cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/109/17a/5c910917a16cf.jpg Политика Выборы президента должны быть легитимными и состояться в рамках закона, уверен нардеп

"Нас должно объединить одно задание. Страна должна пройти эти выборы без потрясений. Все должно произойти в рамках закона и здравого смысла. Результаты выборов должны признать украинцы и весь цивилизованный мир. Доверять избранному президенту страны должны собственный народ и армия", – заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны.

По его словам, пока что наблюдается другая картина.

"Вокруг взаимные обвинения и сплошная демагогия. Дикий популизм – это инструмент гибридной войны против Украины. Неужели кандидаты в президенты этого не понимают?", – сказал Бурбак.

Он также подчеркнул, что популистскими обещаниями, кандидаты подрывают доверие людей к власти.

"Обещают низкие тарифы, невероятный рост зарплат и пенсий, мгновенное увеличение социальной помощи и выплат, хотя знают, что у президента нет таких полномочий. Кандидатам это хорошо известно, но они продолжают обманывать людей", – обратил внимание руководитель фракции.

Максим Бурбак подчеркнул, что "Народный фронт" имеет право требовать у кандидатов ответственности за свои слова.

"Правительство Арсения Яценюка спасло страну от экономического коллапса и стабилизировало ситуацию в 2014-15 годах. Мы сделали невозможное в критическое для страны время. Мы знаем, что такое долг и ответственные действия", – подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что именно поэтому Арсений Яценюк не будет баллотироваться в президенты: "Мы не хотим распространять неопределенность среди патриотических избирателей. Мы в очередной раз своим примером доказали – интерес государства превыше всего!".

Он также отметил, что раздор внутри страны – в пользу врага.

"Будьте уверены, что любой намек на беспорядок будет использован Кремлем", – отметил руководитель фракции.

Напомним, ранее Максим Бурбак уже обращался к кандидатам и заявлял, что они должны быть сдержаннее и не устраивать между собой "войну на уничтожение".

Кроме того, Бурбак заявлял, что "Народный фронт" призывает Временную следственную комиссию по расследованию коррупции в оборонной сфере срочно вызвать в парламент руководство НАБУ, ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ и Государственной фискальной службы для предоставления информации по сделкам, связанным с "Укроборонпромом".

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Тег кандидаты, популизм, народный фронт, Максим Бурбак, Выборы президента Украины 2019

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