Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости политики

Был шокирован: Арахамия отреагировал на интервью Гиркина

19 мая, 16:54

Сергей Мартынец

Политик надеется, что это было сделано ради доказательств российской агрессии против Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия шокирован интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим т.н. "министром обороны ЛНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Единственный плюс – это новые доказательства российской агрессии, озвученные террористом.

Об этом он сказал журналистам на брифинге, передает "Укринформ".

"Я когда это увидел, то вообще был в шоке. Я полностью не смотрел, потому что открыл, чтобы проверить, что это происходит на самом деле. Единственное положительное – это видеодоказательство того, что Россия является страной-агрессором, привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на нашу страну. Возможно, в этом действительно историческая стоимость. Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл, наверное", – сказал Арахамия.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина, что вызвало шквал критики. Дошло до того, что под его офис пришли активисты на акцию протеста. Сам журналист объяснил, что это интервью было записано "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, эти разговоры должны стать "одними из основных свидетельских показаний" на процессе Гаагского трибунала по делу "об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе".

В тренде
Геращенко о сливе персональных данных: в Украине продается даже правосудие и законность

В СБУ заявили, что это интервью было инициативой журналиста и слова Гиркина уже анализирует спецслужба в качестве дополнительных доказательств российской агрессии.

В то же время в Генпрокуратуре интервью Гордона с Гиркиным тоже считают полезным, поскольку террорист рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

Отметим, что в этом интервью Гиркин признал, что расстреливал украинских добровольцев. По его словам, он отдавал приказы казнить и в некоторых случаях сам убивал людей.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью Дмитрий Гордон Игорь Гиркин Давид Арахамия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетей
Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетейУкраина
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против УкраиныПолитика
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил детали
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил деталиПолитика
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
Шмыгаль заявил о том, когда в Украине заработает метро и откроют детсады
Шмыгаль заявил о том, когда в Украине заработает метро и откроют детсадыПолитика
Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференцию
Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференциюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...