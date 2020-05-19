Был шокирован: Арахамия отреагировал на интервью Гиркина

Политик надеется, что это было сделано ради доказательств российской агрессии против Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия шокирован интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим т.н. "министром обороны ЛНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Единственный плюс – это новые доказательства российской агрессии, озвученные террористом.

Об этом он сказал журналистам на брифинге, передает "Укринформ".

"Я когда это увидел, то вообще был в шоке. Я полностью не смотрел, потому что открыл, чтобы проверить, что это происходит на самом деле. Единственное положительное – это видеодоказательство того, что Россия является страной-агрессором, привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на нашу страну. Возможно, в этом действительно историческая стоимость. Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл, наверное", – сказал Арахамия.

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Как сообщали новости "Сегодня", журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина, что вызвало шквал критики. Дошло до того, что под его офис пришли активисты на акцию протеста. Сам журналист объяснил, что это интервью было записано "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, эти разговоры должны стать "одними из основных свидетельских показаний" на процессе Гаагского трибунала по делу "об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе".

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В СБУ заявили, что это интервью было инициативой журналиста и слова Гиркина уже анализирует спецслужба в качестве дополнительных доказательств российской агрессии.

В то же время в Генпрокуратуре интервью Гордона с Гиркиным тоже считают полезным, поскольку террорист рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

Отметим, что в этом интервью Гиркин признал, что расстреливал украинских добровольцев. По его словам, он отдавал приказы казнить и в некоторых случаях сам убивал людей.

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