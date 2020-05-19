В Генпрокуратуре ответили на интервью Гордона с Гиркиным

Гиркин во время своего интервью рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений

В Генеральной прокуратуре Украины отреагировали на интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона, которое он взял у террориста Игоря Гиркина. Так, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов утверждает, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях "достаточно распространенная мировая практика".

Об этом сообщает BBC News Украина.

Мамедов объяснил и ценность интервью бывшей "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской. "Такие интервью ценные дополнительным фактажом, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовное преследование против нее в Украине", – отметил он.

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А Гиркин, по его мнению, во время своего интервью также рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

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"Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности", – добавил Мамедов.

А особую ценность для следствия, по его словам, имеет информация по контролю и поставки оружия незаконным вооруженным формированием Российской Федерации.

Заметим, что Гордон заявил, что интервью с Гиркиным сделал "в содружестве" с украинскими спецслужбами.

Видео: Гордон

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