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Миссия выполнима: как проголосовать во втором туре, если потерял паспорт

Сегодня, 04:56

Вместе с пожилой жительницей Херсона "Сегодня" испытали сложности при восстановлении паспорта к выборам


Как проголосовать, если потеряли паспорт? Только сделать новый. Других алгоритмов не существует, утверждают в реестре избирателей Украины. Но успеете ли вы это сделать, если до второго тура осталось 9 дней?

"Сегодня" взялись помочь 83-летней пенсионерке Александре Кабаченко из Херсона, которая до сих пор не пропускала ни одних выборов и мечтает успеть восстановить паспорт ко второму туру.

Мы отправились с женщиной в государственные учреждения, и узнали, какие шаги нужно сделать, чтобы ускорить этот процесс.

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Из-за плохого зрения и слабых ног Александра Андреевна почти не ходит. Для нее даже проблематично выйти на улицу. Однажды она пошла за хлебом, потеряла сознание, упала и лишь дома поняла, что потеряла паспорт.

Поэтому в первом туре она не голосовала, но надеется прийти на участок хотя бы 21 апреля. Поэтому "Сегодня" поможет ей получить документ.

Первый шаг: фиксируем потерю или кражу с заявлением в полицию. Потом уже со справкой – идем в отдел миграционной службы. Но времени мало и нам объясняют, что процесс может ускорить какой-нибудь документ, удостоверяющий личность. В нашем случае – это удостоверение ветерана труда.

Стоимость срочного изготовления паспорта (до 10 рабочих дней) – это 427 гривен, то есть на 100 гривен дороже, чем если ждать 20 дней. Но тогда пенсионерка не успеет до выборов.

В стоимость замены утраченного паспорта входят 279 гривен административного сбора, 34 гривен госпошлины, а также оплата банковских услуг. При ускоренной процедуре административный сбор составит 366 гривен.

Следующий шаг: анкета. Фото, подпись, отпечатки пальцев. И ожидание. Нас заверяют в том, что к выборам пенсионерка успеет получить новенький ID-паспорт.

За состоянием оформления документов можно следить по интернету – через сервис государственной миграционной службы, но пожилым людям сотрудники ведомства звонят сами, когда паспорт готов

Еще в прошлом году здесь можно было получить справку из государственного реестра о потере паспорта. Теперь отменили, говорят в миграционной службе. Временные удостоверения гражданина Украины тоже – еще в 2016 году. Поэтому проголосовать можно только с паспортом.

С новым документом Александра Андреевна придет на участок и без проблем проголосует, уверены эксперты и советуют все равно перестраховаться и поискать себя в реестре избирателей.

"В госреестре фиксируется избирательный адрес избирателя. Алгоритм довольно прост: проверить себя в онлайн-кабинете на сайте и до 15 числа, если есть какие-то изменения или необходимо сделать какие-то уточнения, обратиться в органы реестра", – говорит координатор гражданской сети "Опора" в Херсонской области Максим Елигулашвили.

Мы решили проверить: Александра Кабаченко действительно указана в реестре. Здесь же указан и ее избирательный участок – рядом с домом, куда в день выборов мы проводим нашу героиню, чтобы убедиться в том, что у нее будет возможность отдать свой голос.

Напомним, что в день второго тура голосования в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" покажут, как отдают свои голоса наши соотечественники в Украине и мире, а также о том, как воспользуются своим правом голоса заробитчане.

Как известно, втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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Тег второй тур, паспорт, паспорт Украины, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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