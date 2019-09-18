Цены на газ, пиво, изменения в ПДД: что рассмотрит Рада на этой неделе

В повестке дня множество законопроектов, рассмотренных в первом чтении ранее – как этим парламентом, так и Верховной Радой прошлого созыва. Теперь депутаты должны принять по ним окончательное решение

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада вторую неделю проводит в пленарном режиме. Какие знаковые или интересные проекты депутаты намерены рассмотреть в ближайшие дни, разбирался сайт "Сегодня".

Реформируют Госбюро расследований

Один из законопроектов, который парламент рассмотрит на этой неделе, – проект изменений в закон о Государственном бюро расследований (№2116). Напомним, что новая власть серьезно взялась за реформирование этого относительно недавно созданного (ГБР приступило к работе27 ноября 2018 года) органа. Как уже сообщал сайт "Сегодня", президентом предложены изменения в Конституцию, позволяющие главе государства назначать директора ГБР. 3 сентября эти предложения были направлены парламентом в Конституционный суд (это обязательная процедура при изменении Основного закона). Проект же №2116 является второй составляющей реформ ГБР.

Из ключевых изменений: Госбюро расследований меняет статус на государственный правоохранительный орган (сейчас – центральный орган исполнительной власти). Сокращается статья 4 закона (Гарантии независимости Госбюро). Так, из статьи убирается норма о коллегиальном принятии наиболее важных решений, об особом порядке назначения заместителей директора бюро. Если по действующему закону замы назначались директором ГБР по представлению конкурсной комиссии, то изменениями предлагается наделить директора полномочиями назначать и увольнять замов по своему усмотрению. В целом директор ГБР получит больше полномочий, чем имеет сегодня.

Кроме того, проект предлагает исчерпывающий список нарушений, которые могут стать основаниями для дисциплинарного наказания сотрудника ГБР. Также полномочия по утверждению положения о Совете общественного контроля при ГБР передаются от Кабмина президенту.

Изменят правила дорожного движения

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении и в целом изменения в Правила дорожного движения (законопроект №0963). Касаются они лиц, передвигающихся на инвалидных колясках. На сегодня правила никак не регламентируют их участие в дорожном движении, что иногда приводит к печальным последствиям. Изменениями лица, передвигающиеся по тротуарам, наделяются правами пешеходов (в частности, правом первоочередного пересечения улицы по пешеходному переходу). А при движении по проезжей части – правами велосипедистов. Предусматривает законопроект и запреты для колясочников – к примеру, им запрещено перевозить грузы, мешающие управлению, пассажиров, буксировать прицепы.

Радикально уменьшат штрафы за работу "нелегалов"

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Парламент планирует защитить интересы работодателей, существенно снизив штрафные санкции за допуск наемных работников к работе без оформления трудового договора или контракта, выплаты зарплаты без уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, а также за "переработку" сотрудников. Такие изменения предусмотрены законопроектом №1233 "Об изменении Кодекса законов о труде".

Так, если сегодня проверяющие органы выявят нарушения, описанные выше, штраф незаконопослушному работодателю составит 100 минимальных зарплат. Изменениями же предлагается ограничить "наказание" на первый раз письменным предупреждением. В случае повторного за год нарушения – штрафом в 4 минимальные зарплаты. За несоблюдение закона о минимальных государственных гарантиях в оплате труда или законодательства о различных льготах (в том числе предусмотренных законом о военной службе) предлагается установить штраф в 2 минимальные зарплаты (сейчас – 10 минимальных зарплат) и т.д.

Автор закона отмечает, что принятие данного проекта позволит остановить процесс ликвидации малого и среднего бизнеса под давлением экономически необоснованных штрафов. В то же время в пояснительной записке к проекту не упоминаются вероятность ухода бизнеса "в тень" после принятия закона (а ведь для того, чтобы вывести зарплаты из тени, и принимались такие драконовские штрафы!). Впрочем, Главное научно-экспертное управление в своих выводах прямо указывает, что утверждение проекта несет серьезные риски для наемных работников. "Это и бесправие относительно режима работы, отсутствие гарантий в получении заработной платы, ее размера, режима работы, охраны труда, защиты в случае производственного травмирования, болезни, пенсионного обеспечения и т.д.", – отмечается в экспертных выводах.

Рассмотрят в "турборежиме" проекты, утвержденные на прошлой неделе в первом чтении

Традиционно большой блок посвящен экономическим законопроектам. О значительной части из которых сайт "Сегодня" уже писал. Так, будет рассмотрен во втором чтении по процедуре с сокращением срока подготовки пакет проектов, прошедших первое чтение на прошлой неделе. Речь, в частности о проектах, предусматривающих внедрение кассовых аппаратов в смартфоне, касающихся детенизации в сфере торговли и услуг, уменьшения давления на бизнес и т.д. Также во втором чтении по аналогичной процедуре будут рассмотрены "неэкономические" законопроекты – о реформировании прокуратуры, о Высшем антикоррупционном суде, о перезагрузке власти. На этих проектах сайт "Сегодня" также подробно останавливался ранее.

Также парламентарии рассмотрят пакет законов об изменении в Бюджетный кодекс. Эти проекты, как следует из сопроводительных документов, необходимы для того, чтобы учесть в проекте бюджета на 2020 год изменения налогового и пр. законодательства, принятые в нынешнем году, в том числе парламентом предыдущего созыва. А в пятницу в Верховной Раде состоится презентация самого проекта госбюджета.

Вернутся к вопросу снижения цен на газ и пиво

Особенностью нынешней пленарной недели является то, что на рассмотрение зала планируется вынести целый пакет давних, можно даже сказать "раритетных" законопроектов, подготовленных в незапамятные времена. Большинство из них годами припадали пылью в парламенте прошлого созыва: Верховная Рада, приняв их в первом чтении, отказывалась их окончательно утверждать по экономическим или политическим мотивам. Однако законодательство (статья 106 Регламента) обязывает новый парламент отработать эти проекты "за себя и за того парня", рассмотрев их в режиме подготовки ко второму чтению. Это вовсе не значит, что проекты обязательно будут приняты.

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Однако, учитывая, что авторами ряда таких документов являются нынешние союзники "Слуги народа" в парламенте, можно предполагать, что определенные шансы на утверждение хотя бы части из этих проектов есть.

Один из таких "раритетных" документов (№0918) имеет претенциозное название "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости газа для населения". Поданный еще в 2015 году, проект неоднократно дорабатывался, отзывался, переносился, был принят в первом чтении в октябре 2015-го и отложен в долгий ящик. На этой неделе парламент, наконец, рассмотрит проект во втором чтении. Что касается самого законопроекта, то речь в нем не идет о снижении цен на газ для населения буквально. Проект, скорее, призван создать предпосылки для (возможного!) снижения цен. А предлагает он всего лишь снизить ставки рентной платы за природный газ и установить нулевую ставку сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ, поставляемый для населения.

Еще один закон, ласкающий слух народа, касается урегулирования производства и оборота пива. Проект №0919 предлагает отменить лицензирование производства и продажи пива, что теоретически должно снизить цену и увеличить доступность этого алкогольного напитка. Проект, принятый в первом чтении еще в 2015 году, также пылился на полках, ожидая своего времени.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект "О страховании", имеющий еще более длинную историю. Начали рассматривать новую редакцию закона еще при Януковиче – в 2012 году. Но не осилили, и проект стал считаться отозванным. В 2015-м документ снова подали на рассмотрение, и снова он был одобрен лишь в первом чтении. Теперь вопросами страховки займется новая власть. Будет ли утвержден этот закон, или же его окончательно "похоронят", предпочтя разработать и принять свой законопроект, станет известно совсем скоро. Кстати, это касается и других проектов "с историей", которые вынесены на рассмотрение парламента на этой неделе.

Возможно, утвердят закон о столице и назначат новый ЦИК

Наконец, нельзя исключать, что на этой неделе парламентарии рассмотрят минимум еще два вопроса, один из которых не включен в повестку дня на данный момент, а второй отсутствует даже в виде проекта. Речь о новом законе "О столице" – этот проект подан в парламент в понедельник, 16 сентября, и, естественно, не мог быть включен в повестку, утвержденную еще на прошлой неделе. Проект, помимо прочего (сайт "Сегодня" планирует детальный анализ документа, следите за обновлениями), предполагает проведение досрочных выборов в Киеве 8 декабря. Учитывая феноменальные способности монобольшинства сверхоперативно принимать законы, можно предположить, что и с законом о столице партия власти тянуть не будет. Тем более, что времени для утверждения проекта и организации выборов не так много, как кажется, а следующая пленарная неделя будет уже в десятых числах октября.

Соответственно, большинству необходимо оперативно решить и другую задачу: назначить новый состав Центральной избирательной комиссии. Спикер парламента Дмитрий Разумков уже заявил, что список новых членов ЦИК может поступить в Верховную Раду уже на этой неделе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Рада дала еще три месяца владельцам евроблях, чтобы они растаможили свои авто по льготным условиям.

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