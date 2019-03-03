Чем Запад ответит на агрессию России: генерал-разведчик дал ответ

Кремль пытается запугать украинское общество и Европу, говорит Василий Богдан

Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Чем Запад ответит на агрессию России: генерал-разведчик дал ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee5/794/5c4ee5794bb56.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee5/794/5c4ee5794bb56.png 2019-03-03T13:08:11+02:00 Политика Кремль пытается запугать украинское общество и Европу, говорит Василий Богдан

Стянув большие силы на границу с нашей страной, Кремль пытается запугать Киев и страны Евросоюза накануне выборов президента Украины.

Об этом ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Апострофу".

"Россия стягивает войска с единственной целью – запугать украинское общество и Европу, продемонстрировать свои военные мускулы и каким-то образом повлиять на украинский электорат", – говорит эксперт по вопросам безопасности.

По его словам, президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что военно-технический, профессиональный и моральный потенциал украинских вооруженных сил существенно возрос.

"И, главное, все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов в ареале Черного моря ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине", – добавил эксперт.

Напомним, авторы доклада "Тренировка ради войны: военные учения России на стратегическом уровне в 2009-2017", который составили в исследовательском агентстве FOI по заказу министерства обороны Швеции, заподозрили Россию в подготовке к крупному конфликту .

Также сообщалось, что в конце 2018 года Россия развернула у границ с Украиной огромное войско. Большинство сил были сосредоточены на Донецком направлении, а на втором месте северо-восточная часть границы – под угрозой Сумская и Черниговская области. Как рассказал координатор группы "информационное сопротивление" Дмитрий Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook, вблизи восточных границ Украины и на севере оккупированного Крыма были размещены 26 батальонных тактических групп ВС РФ: сотни танков, самолеты и тысячи солдат .

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