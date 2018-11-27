Авиация РФ может ударить по всей Украине: в разведке рассказали о российском войске у границы

Сегодня, 05:10

Вблизи Украины наготове самолеты и вертолеты, а в Крыму оккупанты наращивают свою группировку

Российская авиация. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российская авиация. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия сосредоточила вблизи всей украинско-российской границы огромное войско, основная ударная мощь которого составляет авиация: около 500 самолетов и до 240 вертолетов. А в оккупированном Крыму агрессор нарастил военную группировку для узурпации Черного и Азовского морей. Об этом сообщил на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

На опубликованных инфографиках указывается, где размещена ударная авиационная группировка агрессора. Отмечается, что Россию подтянула около 120 новейших самолетов. Так, например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию Украины.

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Кроме того, на оккупированных территориях находятся 35-тысячной войско, 480 танков, 860 бронированных боевых машин разного типа, 940 единиц артиллерии.

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В то же время Скибицкий считает, что целью военной агрессии России является установление полного контроля над Черным морем для влияния на страны региона. По его совам, кроме доминирования в черноморско-азовском регионе, Москва стремится любым способом не допустить возвращения Крыма под юрисдикцию Украины, создать противовес США и НАТО на восточном фланге Альянса и расширить свое военное присутствие в Средиземноморье.

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Так, на сегодняшний день на оккупированном полуострове находятся 31,5 тыс. российских военных, 40 танков, 583 бронированных машин, 162 единицы артиллерии, 122 самолета, 71 корабль и 7 подводных лодок. Однако до 2022 года планируется существенное увеличение военного присутствия россиян.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, как Россия может использовать Крым против Украины. По его словам, ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по нашим позициям в глубоком тылу.

Как рассказывал недавно координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Россия готовит к переброске на Донбасс новые силы. По его словам, сформированные подразделения перебросят в ростовскую область, а потом на восток Украины. Отмечается, что в эти формирования войдут и бойцы РФ, которые должны прибыть из Сирии.
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"Сегодня"

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