Законопроект Зеленского хотят отправить в КСУ: чем займется Рада на неделе

Верховная Рада / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На текущей неделе Верховная Рада может рассмотреть важные законопроекты по децентрализации, Избирательный кодекс с предложениями главы государства и урегулирование вопроса снятия депутатской неприкосновенности.

Так, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на Согласительном совете в парламенте отметил, что на этой неделе депутаты попытаются проголосовать за направление президентского законопроекта №2598 по децентрализации на заключение Конституционного суда.

Он также отметил, что в данном документе нет никакого особого статуса не то, что для Донбасса, но и для Киева.

"Очень сбалансированный законопроект, который касается завершения реформы децентрализации – одной из важнейших реформ, которая пять лет назад была начата. И нам надо сделать так, чтобы вся Украина была покрыта общинами – это так называемый принцип вездесущности, а также там другие принципы, которые взяты не из воздуха – это европейская хартия местного самоуправления, которую Украина ратифицировала", – сказал Корниенко.

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Кроме того, нардеп отметил, что среди прочих важных вопрос на текущую неделю запланировано рассмотрение Избирательного кодекса, который отложили в прошлый раз. По его словам, работавшая над законопроектом рабочая группа пришла к соглашению между всеми участниками процесса.

Также на этой неделе народные избранники будут рассматривать во втором чтении законопроект №2237, которым предлагается депутатов задерживать без согласия Рады.

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"1 января может произойти правовая коллизия, якобы неприкосновенность снята, но реализовать это невозможно. Мы надеемся, что народные депутаты не начнут прямо 1 января как-то так себя вести, чтобы была необходимость немедленно реализовывать отмену неприкосновенности. Но законодательно это урегулировать обязательно нужно", – добавил Корниенко.

В свою очередь лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что 17 декабря Рада рассмотрит в первом чтении законопроект об игорном бизнесе.

"Возможно, если нам, так сказать, повезет, то во вторник проголосуем в первом чтении, то есть, завтра … Казино планируется размещать исключительно в пятизвездочных отелях с большим номерным фондом – 200 номеров и выше – в Киеве и 150 номеров – в регионах", – сказал он и подчеркнул, что игровые автоматы вообще хотят убрать с улиц.

Как сообщали новости "Сегодня", Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, которым вносятся изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления.

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