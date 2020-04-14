Черновол пришла на допрос в ГБР, но отказалась от показаний: подробности

Экс-нардеп объяснила, почему она не виновата в гибели человека, в чем ее и подозревают

Бывший народный депутат Татьяна Черновол пришла в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, однако отказывается давать показания. В самом же ведомстве отметили, что ее не могут взять под стражу, как она об этом говорила, поскольку нет соответствующего разрешения суда.

"Сейчас на допросе в ГБР. Воспользовалась своим правом не давать показания, чтобы они не были использованы против активистов и лидеров Майдана в случае отмены закона об амнистии", – написала она в Facebook.

В то же время в ГБР объяснили, что задержание Черновол после объявления о подозрении невозможно в отсутствие разрешения следственного судьи, а следствие не обращалось за таким разрешением.

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"Черновол не подозревается (не обвиняется) в организации или участии в массовых протестах. Информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной", – говорится в заявлении ведомства.

Еще до самого допроса у здания ГБР подозреваемая рассказала журналистам, что, согласно статье 63 Конституции, не будет давать показания следователям, чтобы других активистов Майдана не привлекли к ответственности.

"Я принимала участие… поджигала офис "Партии регионов"... но показания давать не буду, чтобы не дать им возможности привлекать к ответственности других майдановцев по моим показаниям. Из-за поджога человек не погиб. Человек погиб уже после того, как офис "Партии регионов" был занят силами "Беркута" и "титушек", – сказала Черновол и добавила, что в момент гибели сотрудника офиса майдановцев не было в помещении.

Она уточнила, что подозрение ей выдвинуто только по статье об умышленном убийстве и экс-нардеп уверена, что юридически ей ничего не угрожает и она никоим образом не причастна к смерти человека.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

При этом во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож. Она утверждала, что это наградное оружие и оно в принципе и оружием не считается. Обыски и дело против нее прокомментировала сама Черновол.

Видео: PavlovskyNEWS/Telegram

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