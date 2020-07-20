"Черные ящики" сбитого самолета МАУ передали Франции: Зеленский рассказал, что дальше

Бортовые самописцы прибыли в Лион в условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует передачу Франции бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом он заявил у себя в Telegram.

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"Это правильный шаг в направлении завершения расследования крушения самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - написал он.

Зеленский сообщил, что "черные ящики" прибыли во французский Лион еще в субботу, 18 июля, в условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории.

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации с ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", – сообщил президент.

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По словам Зеленского, безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования.

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"Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном", - добавил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Иран готов начать переговоры с Украиной о компенсации за сбитый под Тегераном пассажирский лайнер.

Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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