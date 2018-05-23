Чешские правозащитники просят руководство страны вмешаться в дело Сенцова

Известные чешские общественные деятели, правозащитники и журналисты обратились с открытым письмом к министру иностранных дел страны Мартину Стропницкому с просьбой вмешаться в дело незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Уважаемый г-н министр, обращаемся к Вам с настоятельной просьбой вмешаться в дело украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая начал в российской тюрьме голодовку. Верим, что случай и судьба украинского кинорежиссера и противника аннексии Крыма, который был в августе 2015 года российским военным судом в Ростове-на-Дону приговорен к 20 годам тюрьмы, Вам хорошо известны. Поэтому позволим себе обратить Ваше внимание только на одну вещь. Олег Сенцов начал голодовку осознавая, что закончить ее он сможет только после освобождения всех украинских политических заключенных (пленных), которые были незаконно осуждены в Российской Федерации", – говорится в письме, которое обнародовал Перебийнис.

По мнению авторов письма, маловероятно то, что это условие в ближайшее время может быть выполнено.

"Также очевидно, что Украина, гражданином которой является Олег Сенцов, имеет очень ограниченные возможности для действий в этой ситуации, а поэтому без международной помощи она не обойдется. Поэтому просим Вас открыто, отважно и в как можно более сжатом временном горизонте лично приобщиться к делу Олега Сенцова и других украинских заключенных в РФ", – говорится в письме.

Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Сенцова поддержали многие люди по всему миру. В своем письме, переданном в СМИ через адвокатов, украинец написал:

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца. Слава Украине!".

В России 130 деятелей науки и культуры (среди них – поэт Лев Оборин, писательница Людмила Улицкая, журналист Сергей Пархоменко) выступили с призывом освободить Сенцова. В Кремле отреагировали: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация об обращении будет "принята к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".