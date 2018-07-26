Четкий месседж для России: в Швеции прокомментировали "крымскую декларацию" США

Вчера, 12:44

Уже несколько стран высказались в поддержку решения американцев и поддержали Украину


Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрем поддержала "крымскую декларацию" США и высказалась в поддержку Украины. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, Швеция видит полуостров, временно оккупированный Россией, только в составе Украины.

"Приветствую декларацию США относительно Крыма, и их четкий месседж против незаконной аннексии Россией. Швеция твердо поддерживает территориальную целостность Украины и политику Европейского Союза непризнания в соответствии с международным правом", – написала Вальстрем.

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Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией. Госсекретарь Майк Помпео выступил с жестким заявлением.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".

На "крымскую декларацию" Госдепа отреагировали и МИД РФ. Спикер российского ведомства Мария Захарова в качестве примера вспомнила о том, что до недавних пор иранская ядерная сделка и Парижское климатическое соглашения тоже были политикой США.
Россия, США, Швеция, Крым, декларация, аннексия, Вальстрем

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Источник:

"Сегодня"

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