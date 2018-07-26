В МИД России отреагировали на "крымскую декларацию" Госдепа

Вчера, 10:07

Мария Захарова напомнила, что до недавних пор иранская ядерная сделка и Парижское климатическое соглашения тоже были политикой США


Россия ставит под сомнение силу опубликованной Белым домом "Крымской декларации", заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

25 июля госсекретарь США Майк Помпео подписал декларацию, в которой говорится, что Вашингтон никогда не признает аннексию украинского Крыма.

На своей странице в соцсети Facebook Захарова напомнила, что иранская ядерная сделка и Парижское климатическое соглашения тоже до недавних пор были официальной политикой Вашингтона.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил", – заявила представительница российского внешнеполитического ведомства.

"Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям"", – добавила Захарова.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил Соединенные Штаты за непризнание Крыма российским.

Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.
Украина, Крым, Госдепартамент США, Мария Захарова, Майк Помпео
Источник:

"Сегодня"

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