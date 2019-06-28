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Освобождение пленных: боевики "Л/ДНР" доставили в Минск украинских военных

28 июня, 14:59

Четверо украинцев возвращаются в Киев из плена "Л/ДНР"

Фото: 112.ua

В белорусской столице Минске боевики т.наз. "Л/ДНР" сегодня, 28 июня, передают Украине четверых пленных, сообщает 112.ua

Сегодня в Украину в результате переговоров возвращается военный Дмитрий Великий . Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии приговорили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Вернется в Украину Яков Веремейчик , которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года, на него боевики завели несколько уголовных дел.

Третий освобожденный военный – Максим Горяинов , старшина 53 ОМБр ВСУ. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы. Напомним, что Максим Горяинов – один из восьми бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого . Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НВФ.

Освобожден из плена также Эдуард Михеев . Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в МИД Беларуси прокомментировали возможное освобождение украинских пленных на Донбассе . Минск выразил готовность содействовать в процессе возвращения мира на восток Украины.


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Тег медведчук, освобождение, Минск, пленные украинские военные , обмен пленными

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