России назвали условия для возвращения в ПАСЕ

Многие страны организации выступают за возвращение россиян, а представитель Франции объяснила, что для этого нужно

Фото: twitter.com/PACE_News.

На сегодняшней сессии ПАСЕ в Страсбурге государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален заявила, что России для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы необходимо освободить украинских моряков и других заложников, а также способствовать международному мониторингу в России за ситуацией с правами человека.

Так, народный депутат и член украинской делегации Алексей Гончаренко во время своего выступления отметил, что не только Совет Европы решал сложившийся кризис в организации, но и Россия должна сделать вклад в разрешение проблемных вопросов. Он задал вопрос представителю Франции, будет ли она настаивать на осуществлении Москвой конкретных мер в освобождении украинских политзаключенных и пленных.

"Предпринимаются определенные жесты и шаги для налаживания диалога с Россией, но этого недостаточно. Другая сторона должна также сделать свою часть работы. Российская Федерация – оплатить свои взносы", – сказала Амели де Моншален, отвечая на вопрос Гончаренко.

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Кроме того, она настаивает на том, чтобы Россия без задержек принимала комиссара ПАСЕ по вопросам защиты прав человека и давала разрешение на допуск международных наблюдателей в любые места.

Также она считает необходимым освобождение Россией арестованных журналистов, а относительно украинских моряков представитель Франции напомнила, что ее страна сейчас работает с международными партнерами, в том числе с Германией, на самом высшем уровне по данному вопросу.

"Президент Макрон официально поднял этот вопрос (на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.), и достаточно жестко. Мы работаем на всех уровнях. Мы знаем, что органы высочайшего уровня вовлечены в процесс", – сообщила де Моншален и заверила, что эта работа продолжится.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании ПАСЕ отказалась обсуждать наказание России за MH17. А также приняла еще одно странно решение.

В свою очередь в украинской делегации заявили, что президент ПАСЕ нарушила регламент Ассамблеи. "Для изменения повестки дня требуется 2/3 голосов присутствующих в зале. Она (Лилиан Мари Паскье) же посчитала, что такое решение может принять обычное большинство", – сообщил нардеп Борислав Береза.

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