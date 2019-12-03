Членство Украины в НАТО: парламент принял важное постановление

Рада призвала Зеленского в декабре подготовить обращение в НАТО, подтверждающее стремление Украины получить ПДЧ в альянсе

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в НАТО и генеральному секретарю альянса обращения о подтверждении намерения Украины получить план действий о членстве в НАТО.

За соответствующее заявление во вторник вечером на пленарном заседании проголосовали 284 нардепа.

Также Рада уполномочила на подписание совместно с президентом и премьер-министром спикера парламента Дмитрия Разумкова документов, необходимых для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ НАТО.

Реклама

В связи с этим Верховная Рада также обратится к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Напомним, что в конце октября делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом посетила Украину, где генсек анонсировал новую инициативу во взаимодействии блока с Киевом.

Мы также сообщали, что 3-го и 4 декабря в британской столице соберутся главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметят 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые предстоит обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают альянс".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама