Украина-НАТО: что предусматривает новый формат отношений и где здесь Россия

"Двери НАТО для Украины остаются открытыми, но дорога к членству сложная", – заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая с трибуны Верховной Рады, и цитируя стих Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі". Владимир Зеленский на пресс-конференции, в свою очередь, сказал то, что от него ждали услышать соратники и дипкорпус, и не ожидала оппозиция: "Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорять подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ...".

Кроме того, Украина станет первой страной-партнером, для которой НАТО открывает новый формат сотрудничества – "одна страна – один план". Правда, станет ли он успешным, полностью зависит от Украины, желания президента и моно-большинства наполнить его смыслом.

Но накануне двухдневного визита Североатлантического совета жаркие споры в Украине разгорелись далеко не вокруг нового формата сотрудничества. На первый план вышел вопрос, стоит ли нам напоминать Альянсу о ПДЧ, который официально открывает путь к членству? Сегодняшняя оппозиция доказывает, что Верховная Рада должна проголосовать соответствующее обращение к НАТО, тем самым напомнив о ПДЧ. В правительстве категорически не согласны, говоря, что Киев уже подавал заявку на получение ПДЧ в 2008 году. Тогда Альянс нам не ответил, но в декларации Бухарестского саммита подтвердил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Все началось с интервью сайта "Сегодня" с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, где мы спросили о том, что представители уже предыдущей власти настаивают, что на встрече лидеров стран-членов НАТО в Лондоне 3-4 декабря Украина должна поставить вопрос о получении ПДЧ. На это Дмитрий Кулеба ответил:

Сразу после этого замминистра иностранных дел Егор Божок в своем Twitter запостил скриншот декларации Бухарестского саммита (где Альянс подтверждает, что Украина и Грузия станут членами НАТО), написав, что за это время (с Бухарестского саммита – Авт.) Украина ушла значительно дальше, и сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников ее нам предоставить.

Масла в огонь подлила публикация видеообращения Петра Порошенко в Facebook (в день выхода интервью сайта "Сегодня" с Дмитрием Кулебой) и его выступление с трибуны Верховной Рады 29 октября, за день до визита Североатлантического совета в Украину. Пятый президент Украины заявил:

"После безвиза, ассоциации с ЕС, Томоса про автокефалию нашей православной церкви мы слышим: "Все равно нам не дадут ПДЧ в НАТО". Да, не дадут. Если мы сами не поставим этот вопрос на повестку дня. Кто стремится решить вопрос, тот находит способы. А кто не стремится, тот находит оправдания… Вот только десять стран, которые вступили в Альянс с начала века, зашли туда именно с помощью ПДЧ".

По словам ассоциированного аналитика Центра "Нова Європа" Екатерины Зарембо, идея подать заявку до лондонской встречи государств-членов Альянса – это скорее политический лозунг, направленный на украинского избирателя.

Наш внутренний спор вышел на уровень НАТО. Впрочем, наивно было предполагать, что во время двухдневного визита Североатлантического совета в Украину журналисты об этом не спросят. Выступая перед курсантами Одесской военно-морской академии, генсек Альянса заявил, что не России решать, будет ли Украина членом НАТО. Но во время совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой отвечать на вопрос о повторной заявке на получение ПДЧ (хоть вопрос адресовался только Кулебе), Йенс Столтенберг не стал.

Вице-премьер же ответил, о чем написал на своей официальной страничке в Facebook, что заявка на получение ПДЧ, поданная Украиной в 2008 году, является действующей.

"Не нужно подавать новую заявку. Нужно проводить реформы, углублять сотрудничество с Альянсом, достигать совместимости наших ВС с НАТО. Вопрос предоставления ПДЧ должен быть сугубо техническим, а не политическим", – отметил Кулеба.

В интервью сайту "Сегодня" глава комитета ВР по интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что они и не предлагают подавать новую заявку на ПДЧ, напомнив о статусе страны-аспиранта, который недавно получила Украина. Мол, даже чтобы Альянс признал за Украиной аспирантский статус, всю дорогу пришлось проходить заново.

Эксперты разделились на два лагеря. Одни считают, что со времен Бухарестского саммита НАТО в 2008 году власть в Украине сменилась уже трижды. Поэтому не помешает задекларировать неизменность курса. Это могло бы быть как общее заявление президента, премьера и спикера ВР, так и официальная декларация Верховной Рады с призывом к Альянсу предоставить Украине ПДЧ. Другие подчеркивают, что лучше не зацикливаться на названиях. Особенно на таком, как ПДЧ, поскольку именно на него агрессивно отреагирует Россия. По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, Украине стоит взять ПДЧ, вмонтировать его в Годовую национальную программу Украина-НАТО, и выполнять.

"Россия хочет вернуть Украину в свою орбиту. Для этого она использует войну на Донбассе. Если Украина сегодня обратится к НАТО за ПДЧ, я не уверен, что мы получим консенсус. Некоторые страны, по моему мнению, не захотят создавать лишнее напряжение в отношениях с Россией, поэтому будут против этого. Украина должна здесь спросить сама себя: что, если ответ будет "нет"? Но Альянс должен оставлять свои двери открытыми и говорить: not now but not never (не сейчас, но и не никогда – Авт.)", – сказал сайту "Сегодня" Стивен Пайфер.