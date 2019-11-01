Украина-НАТО: что предусматривает новый формат отношений и где здесь Россия

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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"Двери НАТО для Украины остаются открытыми, но дорога к членству сложная", – заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая с трибуны Верховной Рады, и цитируя стих Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі". Владимир Зеленский на пресс-конференции, в свою очередь, сказал то, что от него ждали услышать соратники и дипкорпус, и не ожидала оппозиция: "Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорять подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ...".

Кроме того, Украина станет первой страной-партнером, для которой НАТО открывает новый формат сотрудничества – "одна страна – один план". Правда, станет ли он успешным, полностью зависит от Украины, желания президента и моно-большинства наполнить его смыслом.

Но накануне двухдневного визита Североатлантического совета жаркие споры в Украине разгорелись далеко не вокруг нового формата сотрудничества. На первый план вышел вопрос, стоит ли нам напоминать Альянсу о ПДЧ, который официально открывает путь к членству? Сегодняшняя оппозиция доказывает, что Верховная Рада должна проголосовать соответствующее обращение к НАТО, тем самым напомнив о ПДЧ. В правительстве категорически не согласны, говоря, что Киев уже подавал заявку на получение ПДЧ в 2008 году. Тогда Альянс нам не ответил, но в декларации Бухарестского саммита подтвердил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Заявка есть, но она не рассмотрена

Все началось с интервью сайта "Сегодня" с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, где мы спросили о том, что представители уже предыдущей власти настаивают, что на встрече лидеров стран-членов НАТО в Лондоне 3-4 декабря Украина должна поставить вопрос о получении ПДЧ. На это Дмитрий Кулеба ответил:

"Во-первых, Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Это было сделано в 2008 году. Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда-то Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. Подавать вторую заявку сейчас, если первая остается в силе? В НАТО исходят из того, что заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Мы в правительстве Украины также понимаем, что эта заявка остается действующей. Поэтому новую подавать не нужно".

Сразу после этого замминистра иностранных дел Егор Божок в своем Twitter запостил скриншот декларации Бухарестского саммита (где Альянс подтверждает, что Украина и Грузия станут членами НАТО), написав, что за это время (с Бухарестского саммита – Авт.) Украина ушла значительно дальше, и сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников ее нам предоставить.

Масла в огонь подлила публикация видеообращения Петра Порошенко в Facebook (в день выхода интервью сайта "Сегодня" с Дмитрием Кулебой) и его выступление с трибуны Верховной Рады 29 октября, за день до визита Североатлантического совета в Украину. Пятый президент Украины заявил:

"После безвиза, ассоциации с ЕС, Томоса про автокефалию нашей православной церкви мы слышим: "Все равно нам не дадут ПДЧ в НАТО". Да, не дадут. Если мы сами не поставим этот вопрос на повестку дня. Кто стремится решить вопрос, тот находит способы. А кто не стремится, тот находит оправдания… Вот только десять стран, которые вступили в Альянс с начала века, зашли туда именно с помощью ПДЧ".

По словам ассоциированного аналитика Центра "Нова Європа" Екатерины Зарембо, идея подать заявку до лондонской встречи государств-членов Альянса – это скорее политический лозунг, направленный на украинского избирателя.

"Такой шаг не приблизил бы Украину к членству, поскольку готовности предоставить ПДЧ сейчас среди стран-членов нет. Напротив, мог бы внести напряжение в отношения между Украиной и Альянсом: НАТО может упрекнуть Украину, что вместо громких деклараций Украине следовало бы заниматься домашней работой вроде реформы СБУ, которая уже четыре года стоит на повестке дня отношений Украины и НАТО. И это только один пример. Кстати, в этом году украинский парламент уже голосовал членство Украины в НАТО – имею в виду изменения в Конституцию, которые закрепили евроатлантическую интеграцию, как стратегический курс страны. И не стоит забывать, что Годовая национальная программа, которую выполняет Украина, разрабатывается по образцу ПДЧ", – отметила Екатерина Зарембо.

Двери НАТО открыты, но дорога сложная

Наш внутренний спор вышел на уровень НАТО. Впрочем, наивно было предполагать, что во время двухдневного визита Североатлантического совета в Украину журналисты об этом не спросят. Выступая перед курсантами Одесской военно-морской академии, генсек Альянса заявил, что не России решать, будет ли Украина членом НАТО. Но во время совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой отвечать на вопрос о повторной заявке на получение ПДЧ (хоть вопрос адресовался только Кулебе), Йенс Столтенберг не стал.

Вице-премьер же ответил, о чем написал на своей официальной страничке в Facebook, что заявка на получение ПДЧ, поданная Украиной в 2008 году, является действующей.

"Не нужно подавать новую заявку. Нужно проводить реформы, углублять сотрудничество с Альянсом, достигать совместимости наших ВС с НАТО. Вопрос предоставления ПДЧ должен быть сугубо техническим, а не политическим", – отметил Кулеба.

В интервью сайту "Сегодня" глава комитета ВР по интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что они и не предлагают подавать новую заявку на ПДЧ, напомнив о статусе страны-аспиранта, который недавно получила Украина. Мол, даже чтобы Альянс признал за Украиной аспирантский статус, всю дорогу пришлось проходить заново.

"Мы предлагаем подтвердить нашу нацеленность на получение ПДЧ, а затем членства, именно в подтверждение того же решения Бухарестского саммита и всех тех изменений, которые произошли в Украине. Никто не предлагает поставить на голосование решение о предоставлении Украине ПДЧ. Мы говорим о том, что стоит подтвердить эту заявку и вести разговор о том, как мы готовимся и какие конкретные вещи сделаем, чтобы получить решение о предоставлении Украине ПДЧ. И тогда уже мы можем настаивать, чтобы через 2-3 года это решение выносилось на рассмотрение НАТО. А сейчас это вопрос того, что Альянс должен сказать: да, мы приняли это во внимание, мы это видим, мы это воспринимаем и готовы говорить о том, какая условно дорожная карта, как мы движемся к предоставлению Украине ПДЧ", – объяснила сайту "Сегодня" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Эксперты разделились на два лагеря. Одни считают, что со времен Бухарестского саммита НАТО в 2008 году власть в Украине сменилась уже трижды. Поэтому не помешает задекларировать неизменность курса. Это могло бы быть как общее заявление президента, премьера и спикера ВР, так и официальная декларация Верховной Рады с призывом к Альянсу предоставить Украине ПДЧ. Другие подчеркивают, что лучше не зацикливаться на названиях. Особенно на таком, как ПДЧ, поскольку именно на него агрессивно отреагирует Россия. По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, Украине стоит взять ПДЧ, вмонтировать его в Годовую национальную программу Украина-НАТО, и выполнять.

"Россия хочет вернуть Украину в свою орбиту. Для этого она использует войну на Донбассе. Если Украина сегодня обратится к НАТО за ПДЧ, я не уверен, что мы получим консенсус. Некоторые страны, по моему мнению, не захотят создавать лишнее напряжение в отношениях с Россией, поэтому будут против этого. Украина должна здесь спросить сама себя: что, если ответ будет "нет"? Но Альянс должен оставлять свои двери открытыми и говорить: not now but not never (не сейчас, но и не никогда – Авт.)", – сказал сайту "Сегодня" Стивен Пайфер.

Одна страна – один план

Пока власть и оппозиция в Украине спорят о ПДЧ, Альянс предложил нам абсолютно новый формат сотрудничества. Впервые о нем публично заявил министр обороны Андрей Загороднюк после встречи с коллегами стран-членов Альянса в Брюсселе 25 октября. Хотя первые наработки появились еще весной.

"Одна страна – один план" – так называется новый формат.

"У нас с Украиной долгосрочное партнерство, и время от времени мы адаптируем, корректируем и меняем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение развивать наше сотрудничество в разных сферах, в том числе в сфере сил и средств ВМС. У нас есть комплексный пакет помощи для Украины, инструмент годовых национальных программ и Комиссия Украина-НАТО, в рамках которых происходит наше взаимодействие. Сейчас у нас есть цель скоординировать эти три формата, чтобы лучше сфокусироваться на приоритизации нашей работы", – объяснил детали Йенс Столтенберг.

В интервью сайту "Сегодня" Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что на данный момент Украине предлагают определить пять приоритетов. Детали нового формата частично есть и в документе "Позиционные месседжи", который раздали депутатам перед встречей с Североатлантическим советом в Верховной Раде (его в своем Facebook запостила Иванна Климпуш-Цинцадзе).

Во-первых, Альянс предлагает нам выделить пять приоритетных направлений нашего сотрудничества (хотя, на самом деле, это предмет дискуссий и правильной коммуникации с НАТО).

Во-вторых, к каждому из них должна быть своя дорожная карта имплементации с четкими дедлайнами.

В-третьих, должна быть разработана эффективная система мониторинга реформ в секторе безопасности и обороны по стандартам НАТО.

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