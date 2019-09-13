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Членство Украины в НАТО: Расмуссен назвал два условия

13 сентября, 12:20

Украина двигается в правильном направлении, но есть одна серьезная проблема

Андерс Фог Расмуссен. Фото: facebook.com/andersfoghrasmussen

Андерс Фог Расмуссен. Фото: facebook.com/andersfoghrasmussen

Главные условия членства Украины в НАТО – это политическая воля стран-членов Альянса и проведение Киевом соответствующих реформ. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Он отметил, что Украина двигается в правильном направлении, но есть главная проблема, которая на сегодняшний день еще не решена – коррупция.

"Есть два условия. Первое – должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но также есть еще один одинаково важный элемент – Украина должна выполнить необходимые критерии – провести необходимые реформы. И многое уже было сделано. Украинские Вооруженные силы постепенно достигли определенных стандартов, которые больше соответствуют стандартам НАТО. Новое правительство также поставило военных под гражданский контроль. Поэтому вы двигаетесь в правильном направлении. Конечно, когда заходит речь о борьбе с коррупцией и большей прозрачности, многое еще предстоит сделать. Но вы на правильном пути", – сказал Расмуссен.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Андерсом Фог Расмуссеном: "Следующим шагом может стать партнерский статус Украины в НАТО".

Как сообщали новости "Сегодня", Расмуссен рассказывал, на что Украине не стоит тратить время в вопросе членства в НАТО. Он считает, что Киеву не стоит фокусироваться на получении Плана действий по членству в Альянсе.

Напомним, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко в интервью новостям "Сегодня" заявил, что в декабре 2019 на саммите НАТО Украина должна подписать условия предоставления ПДЧ.

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НАТО Расмуссен реформы

Источник: Сегодня

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