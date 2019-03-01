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Что будет, если США разместят ракеты в Украине: Лукашенко "нервно" ответил

Сегодня, 17:29

Белорусский лидер опасается, что в Европе может вспыхнуть ограниченная ядерная катастрофа

Фото: Getty Images
Что будет, если США разместят ракеты в Украине: Лукашенко "нервно" ответил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94f/b08/5c794fb08308d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94f/b08/5c794fb08308d.png Политика Белорусский лидер опасается, что в Европе может вспыхнуть ограниченная ядерная катастрофа

Президент Беларуси Александр Лукашенко против возможного размещения американских ракет в Украине, иначе это может обернуться для украинского государства и Европы катастрофой. об этом он сказал на большой пресс-конференции.

Он четко дал понять, что в таком случае Беларусь встанет на сторону России и будет солидарна с ней в вопросе противодействия потенциальной "угрозе".

"Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и меньшей дальности в Украине ... Ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины. Если в Украине будут размещены такие ракеты, – это катастрофа, ведь россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там. У меня некоторые вещи, которые не публикуются, вызывают определенное беспокойство и за Беларусь. Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай Бог, ограниченная ядерная катастрофа", – заявил Лукашенко.

Отметим, что американцы давно уже планируют разместить свой постоянный контингент поближе к российским границам. Сейчас США изучают территорию Польши для размещения военной базы.

Однако после приостановления действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, США дали время России решить вопрос с соблюдением договора, иначе в противном случае американцы могут снова разместить ракеты в Европе, о чем просят и сами европейцы. Президент РФ Владимир Путин даже пригрозил США своими ракетами.

В то же время Лукашенко пригрозил Польше белорусско-российской группировкой войск. Он отметил, что Минск не несет никакой угрозы полякам, но и ждет того же от Варшавы.

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Тег Россия, США, Беларусь, Лукашенко, ракеты

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Источник:

Интерфакс

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