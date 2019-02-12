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Лукашенко пригрозил Польше белорусско-российской группировкой войск

Вчера, 13:42

По словам президента Беларуси, в отношениях Минска и Варшавы есть много проблем, но они решаемы

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Сайт Кремля
Лукашенко пригрозил Польше белорусско-российской группировкой войск //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/98b/b34/5c498bb34c773.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/98b/b34/5c498bb34c773.jpg Другие страны По словам президента Беларуси, в отношениях Минска и Варшавы есть много проблем, но они решаемы

Предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее просил Польшу не размещать на своей территории американскую военную базу, передает БЕЛТА.

"Не скажу, что они (отношения двух стран, – Ред.) без проблем. Их хватает. Но все они абсолютно решаемы. И для этого надо сделать все, потому что предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Это не чужой нам народ", - напомнил Александр Лукашенко. Он отметил, что между белорусами и поляками есть взаимопонимание.

"Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении", - сказал президент.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил намерения укрепить военное присутствие в своей стране из-за планов Польши разместить у себя военную базу США.

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Тег Польша, Беларусь, Лукашенко

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