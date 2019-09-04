Что известно о министре инфраструктуры Владиславе Криклие

Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса за отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром инфраструктуры Украины стал руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Родился 23 ноября 1986 года в Киеве. Отец – Артур Криклий, доктор экономических наук, человек, известный в банковских кругах. С 1998 по 2009 год он возглавлял правление "Интербанка", а в 2009–2011 годы Криклий – старший возглавлял областную дирекцию "Проминвестбанка".

Читайте также: Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан Рябошапка

Реклама

Владислав Криклий окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, кандидат экономических наук. (Тема диссертации – роль негосударственных пенсионных фондов в пенсионном обеспечении.) Начал профессиональную карьеру из частного сектора – работал начальником отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в коммерческом банке, затем в департаменте корпоративных финансов инвесткомпании.

В 2014 году начал карьеру в государственных органах и стал советником министра МВД Авакова, занимался внедрением информационных технологий. Через год министр МВД назначил Криклия заместителем начальника Департамента ГАИ с задачей реформировать сеть МРЭО. За три года команда Криклия создала 114 сервисных центров МВД нового образца, которые предоставляют услуги по принципу "единого окна", 25 мобильных сервисных центров в отдаленных населенных пунктах, заработал электронный кабинет водителя.

В тренде Дожди переметнутся с запада на восток и потеплеет: синоптик уточнила прогноз погоды

Владеет английским, польским и итальянским языками. Женат.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на днях новый Кабмин собрался на первое рабочее заседание.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама