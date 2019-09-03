Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме Пристайко

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29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром иностранных дел Украины стал Вадим Пристайко.

Выступая перед членами парламента накануне голосования, Пристайко подтвердил приверженность евроатлантической интеграции Украины, а также заявил о необходимости укреплять отношения с рядом иностранных государств. А кроме того, активно развивать экспорт украинской продукции.

"Всё на экспорт. Мы должны стать экспортным гигантом. Единственный импорт, которому мы будем помогать, – это опыт, знания и культура", – отметил он.

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Родился 20 февраля 1970 года в Килии Одесской области. Отец будущего министра иностранных дел – генерал-лейтенант юстиции Владимир Ильич Пристайко, в 1996-2004 годах трудился на должности замглавы СБУ. Кроме того, Пристайко-старший был одним из инициаторов создания Института национальной памяти.

Вадим Пристайко по образованию специалист по информационным технологиям (КПИ), но работает в сфере международных отношений с 1993 года. В структуре МИД с 1997 года. В 2014-2017 годах работал заместителем, первым заместителем министра, а также руководителем аппарата МИД в команде Павла Климкина. Имеет опыт работы послом Украины в Канаде (2012-2014) и главой миссии Украины при НАТО (с 2017 года и по сей день). Занимается тематикой НАТО по меньшей мере с 2007 года, когда работал в профильном департаменте МИДа.

После победы Владимира Зеленского на выборах помогал его команде готовиться к международным переговорам, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – их первая рабочая встреча состоялась в ночь после выборов. Впоследствии получил официальное приглашение присоединиться к команде Зеленского.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла первого класса, по другим сведениям – второго. В отличие от большинства украинских госчиновников, не имеет своей странички ни в Facebook, ни в Twitter.

Женат. Воспитывает с женой Инной, которая тоже работает в МИДе, двоих сыновей – Владимира и Андрея.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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