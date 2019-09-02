Что известно о министре развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофее Милованове

Министр, который учил депутатов Зе-команды быть нардепами

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Главой новосозданного министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов. Новая структура появилась в результате слияния МЭРТ (им руководил экс-глава НБУ Степан Кубив) и МинАПК. При этом новый министр до последнего уверял журналистов, что не получал официальных предложений по работе в Кабмине.

Родился 15 марта 1975 года в Киеве. Выпускник КПИ и Киево-Могилянской Академии, в 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики. Долгое время преподавал в европейских и американских вузах. Почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

В 2014 году возвращается в Украину, где продвигает в украинском медиапространстве идеи рыночной экономики и необходимости либеральных реформ в стране. (Но при этом в резюме, датированном летом 2017-го, своим местом жительства указывает американской Питтсбург.) В июле 2016-го постановлением Верховной Рады назначен членом Совета Нацбанка, а уже через 5 месяцев становится заместителем председателя Совета национального регулятора.

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Широкой публике стал известен после того, как вместе с KSE организовал в Трускавце недельный тренинг будущих зе! депутатов.

"Вашим заданием будет поиск новых путей роста экономики. А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью", – говорил Милованов на встрече с будущими депутатами.

Не раз заявлял о том, что он сторонник минимизации роли государства в экономике. Проводит исследования в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна.

В 2004-2008 годах был женат на гражданке США, разведен, детей нет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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