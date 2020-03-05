Первая женщина в правительстве Шмыгаля: что известно о новом министре соцполитики Марине Лазебной

4 марта Верховная Рада Украины назначила новый состав правительства. Новым министром социальной политики Украины стала Марина Лазебная, которая до этого занимала должность председателя Государственной социальной службы.

"И это начало гендерной экспансии в это правительство", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя нового министра на заседании Кабмина.

Фото: Facebook

Марина Владимировна Лазебная родилась 10 июня 1975 года в селе Песковка Киевской области. Среднее образование получала в одной из местных школ. После получения аттестата в 1993 году поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который окончила по специальности экономист – менеджер.

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В 2000 году Марина Лазебная заняла должность ведущего специалиста управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ в Министерстве экономики Украины. Затем была назначена заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции Украины этого же министерства.

/ Фото: Сегодня

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В 2003 году перешла на работу в секретариат Кабинета министров Украины. До 2011 года работала в управлении социальной политики и труда при профильном министерстве.

В мае 2011 года Марина Лазебная занимала должность помощника министра в отделе организации работы вице-премьер-министра секретариата Кабмина. Спустя какое-то время возглавила Департамент труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

В мае 2013 года президентом Украины Виктором Януковичем была назначена председателем Государственной службы занятости Украины.

В июле 2014-го Кабмин уволил Марину Лазебную с должности председателя Государственной службы занятости в связи с ликвидацией этого органа и передачей всех его функций Министерству социальной политики.

В 2019 году была назначена Кабинетом министров Украины председателем Государственной социальной службы Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Вслед за этим парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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