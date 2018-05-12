Что сдерживает Путина от полномасштабного наступления на Украину: в МИД рассказали

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль считает привлечение украинской ГТС, масштабный ремонт которой Украина задумала ранее, к экспорту российского газа предохранителем, который сдерживает Кремль от полномасштабного наступления на Украину.

"Вопрос ГТС – это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения не вторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины", – заявила она 11 мая в комментарии 5 каналу.

В то же время этот предохранитель не понятен европейцам, считает Зеркаль.

"По крайней мере, они говорят, что хотят делать вид, что не очень понимают это", – добавила она.

По ее мнению, существование альтернативных маршрутов лишает Украину дополнительной защиты от российской агрессии.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В свою очередь директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии (ЕК) Доминик Ристори заявил, что газопровод "Северный поток – 2" в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равности доступа.