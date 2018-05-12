Что сдерживает Путина от полномасштабного наступления на Украину: в МИД рассказали

Сегодня, 01:08

Украинская ГТС удерживает Путина от полномасштабного вторжения

фото AFP
фото AFP

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль считает привлечение украинской ГТС, масштабный ремонт которой Украина задумала ранеек экспорту российского газа предохранителем, который сдерживает Кремль от полномасштабного наступления на Украину. 

"Вопрос ГТС – это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения не вторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины", – заявила она 11 мая в комментарии 5 каналу.

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В то же время этот предохранитель не понятен европейцам, считает Зеркаль.

"По крайней мере, они говорят, что хотят делать вид, что не очень понимают это", – добавила она.

По ее мнению, существование альтернативных маршрутов лишает Украину дополнительной защиты от российской агрессии.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В свою очередь директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии (ЕК) Доминик Ристори заявил, что газопровод "Северный поток – 2" в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равности доступа.
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