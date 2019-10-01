Что такое "формула Штайнмайера" и как она появилась

Формула Штайнмайера - это вариант выполнения Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года

Украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе.

Сайт "Сегодня" разобрался в основных пунктах соглашения.

"Формула Штайнмайера" – это вариант выполнения Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года. Он был озвучен в 2016 году тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Речь идет о разногласиях позиций Украины и России по поводу выполнения минских соглашений.

Реклама

Формула звучит так: "особый статус за честные демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

Предложение Штайнмайера было в следующем:

Сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях.

Дальше местные выборы.

Если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу.

Дальше он закрепляется в Конституции, и только потом Украине передается контроль за границей.

В частности, Киев настаивал на изначальном прекращении боевых действий, выводе всех незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий и возвращении контроля за границей, а только потом согласен на местные выборы и рассмотрение особого статуса Донбасса.

Россия добивалась обратной очередности.

Напомним, что Зеленский на брифинге заверил, что выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

Также на брифинге Зеленский подтвердил, что Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера", о чем уже уведомила спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Напомним, ранее официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама