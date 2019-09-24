Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Что за санкции против Януковича отменил суд ЕС: в ГПУ разъяснили ситуацию

24 сентября, 17:23

Подобное решение ранее уже принималось в отношении санкций за 2017-2018 годы

/ Фото: AFP

Суд общей юрисдикции Европейского Союза (General Court) отменил санкции, которые Совет ЕС продлил в марте 2018 года в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующее разъяснение дала Генеральная прокуратура Украины.

В ГПУ четко дали понять, что персональные санкции ЕС в отношении бывшего президента действуют до 6 марта 2020 года.

"В то же время Суд общей юрисдикции ЕС (General Court) своим решением от 24 сентября 2019 года отменил решение Совета Европейского Союза о санкциях в отношении Виктора Януковича, которые действовали в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. Стоит отдельно отметить, что слушания по данному делу состоялось еще 6 июня 2019 года. Таким образом, персональные санкции Европейского Союза в отношении Виктора Януковича в соответствии с решением Совета Европейского Союза №2019/119/CFSP от 4 марта 2019 действуют до 6 марта 2020 года", – разъяснили в ГПУ.

Стоит отметить, что в самом суде также подтверждали уже сегодня об отмене санкций именно за указанный выше период, а на данный момент действуют санкции до 2020 года.

Реклама

"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действует", – говорил представитель пресс-службы Суда ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", Юрий Кирасир, пресс-секретарь Александра Януковича (сына экс-гаранта), сообщил, что Европейский суд отменил санкции против Януковича, однако не уточнил, что ныне действующие ограничительные меры все еще в силе.

В тренде
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Трампом

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения. По решению Совета ЕС были применены санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с Януковичем людей. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской Конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц. В марте 2019 года в ЕС приняли решение продлить ограничительные меры.

В то же время в июле текущего года суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников. Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

Напомним, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако на это решение суда была подана апелляция.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

суд Янукович ГПУ санкции

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по ДонбассуПолитика
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь УкраинеСША
Пристайко назвал два условия для встречи
Пристайко назвал два условия для встречи "Нормандской четверки"Политика
Что привезет Зеленский из США и ООН: планы и надежды
Что привезет Зеленский из США и ООН: планы и надеждыПолитика
Чего США хотят от Украины и Зеленского: Трамп дал ответ
Чего США хотят от Украины и Зеленского: Трамп дал ответПолитика

Новости партнеров

Loading...