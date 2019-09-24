Что за санкции против Януковича отменил суд ЕС: в ГПУ разъяснили ситуацию

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Суд общей юрисдикции Европейского Союза (General Court) отменил санкции, которые Совет ЕС продлил в марте 2018 года в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующее разъяснение дала Генеральная прокуратура Украины.

В ГПУ четко дали понять, что персональные санкции ЕС в отношении бывшего президента действуют до 6 марта 2020 года.

"В то же время Суд общей юрисдикции ЕС (General Court) своим решением от 24 сентября 2019 года отменил решение Совета Европейского Союза о санкциях в отношении Виктора Януковича, которые действовали в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. Стоит отдельно отметить, что слушания по данному делу состоялось еще 6 июня 2019 года. Таким образом, персональные санкции Европейского Союза в отношении Виктора Януковича в соответствии с решением Совета Европейского Союза №2019/119/CFSP от 4 марта 2019 действуют до 6 марта 2020 года", – разъяснили в ГПУ.

Стоит отметить, что в самом суде также подтверждали уже сегодня об отмене санкций именно за указанный выше период, а на данный момент действуют санкции до 2020 года.

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"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действует", – говорил представитель пресс-службы Суда ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", Юрий Кирасир, пресс-секретарь Александра Януковича (сына экс-гаранта), сообщил, что Европейский суд отменил санкции против Януковича, однако не уточнил, что ныне действующие ограничительные меры все еще в силе.

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В 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения. По решению Совета ЕС были применены санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с Януковичем людей. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской Конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц. В марте 2019 года в ЕС приняли решение продлить ограничительные меры.

В то же время в июле текущего года суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников. Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

Напомним, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако на это решение суда была подана апелляция.

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