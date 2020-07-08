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Что Зеленский увидел в Луганской области: фото сгоревшего поселка

8 июля, 13:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Десятки домов сожжены или повреждены, но людям обещают помощь

Сегодня президент Владимир Зеленский побывал в Луганской области, где бушуют лесные пожары. Он на месте ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое больше всего пострадало, и пообещал помощь местным жителям.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Он отметил необходимость выделения средств для обеспечения жильем граждан, которые потеряли дома. В то же время глава государства указал на то, чтобы люди, которые остались без крыши над головой, как можно скорее получили временное жилье.

"Временное жилье может быть снято очень быстро здесь. Если здесь недостаточно или нет родственников, или желания у кого-то принимать этих людей, можно в области – в пансионатах. Также я знаю, что Харьковская область еще вчера предложила поселить всех – у них есть такие возможности", – сказал Зеленский.

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Напомним, недалеко от Северодонецка Луганской области 7 июля вспыхнули масштабные лесные пожары, хотя небольшое возгорание началось еще днем ранее. Настоящим эпицентром бедствия стало село Смоляниново, которое больше всего пострадало от огня: уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. На данный момент известно о пяти погибших местных жителях. Мы показывали фото и видео пожара в Луганской области.

Власти уже решили, что пострадавшим от пожара, которые лишились жилья, будет выплачена компенсация в 300 тысяч гривен. Отдельно будут предусмотрены выплаты семьям погибших. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения масштабных пожаров.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Владимир Зеленский Луганская область пожар лесные пожары

Источник: Сегодня

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