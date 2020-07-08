Масштабные пожары в Луганской области: полиция рассматривает три версии

Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара в Луганской области, который унес жизни пяти человек. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время заседания оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара.

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"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена ​​только после проведения комплекса необходимых экспертиз", – сказал Клименко.

Также глава Нацполиции рассказал, что на данный момент важно спасти людей и не допустить случаев мародерства. Для этого создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы

Документированием и фиксацией обстоятельств ЧП занимаются более 20 следователей, созданные поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. За правопорядком на месте ликвидации пожаров следят более 60 полицейских.

Напомним, в связи с масштабными пожарами президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область.

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Во время брифинга он заявил, что правительство выделит материальную помощь пострадавшим от пожаров.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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