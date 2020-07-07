Адский ад: появились новые фото и видео пожара в Луганской области

Масштабный пожар в Луганской области, который уничтожил более сотни домов и унес жизнь человека, вызвал серьезный резонанс в социальных сетях – пользователи выкладывают на своих страницах фото и видео огненной стихии.

Большинство снимков сопровождаются краткими эмоциональными комментариями, и наиболее показательным стало выражение "Адский ад", который использовали на странице lhs1934_severodonetsk в Instagram под одним из видео пожара, снятого очевидцем.

Видео: Instagram / lhs1934_severodonetsk

Также в сети появились кадры последствий пожара для села Смоляниново недалеко от Северодонецка, которое было практически уничтожено огнем.

"Леса в Смоляниново нет. Все сгорело. Горит церковь, горят дома. Пожарки приезжают полупустые. Все сгорело, весь лес", – отметил один из комментаторов ролика.

Кроме того, было опубликовано множество впечатляющих фото, которые оказались еще более поразительными из-за масштабов случившейся катастрофы.

Между тем, в комментариях местные жители выражают серьезные опасения и ожидают скорейших результатов работы спасателей. Многие говорят, что чувствуют запах дыма за десятки километров от эпицентра стихии. Отдельно стоит добавить, что в Сети уже звучат добровольные предложения о помощи пострадавшим.

Напомним, что на борьбу с огнем были направлены крупные силы ГСЧС: 361 человек и 85 единиц специальной техники. Ожидается прибытие дополнительной помощи – автоцистерн и 220 спасателей из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Видео: Telegram / Харьков 1654

Видео: Telegram / Харьков 1654

Напомним, ранее серьезные пожары полыхали в Чернобыльской зоне отчуждения – огонь быстро распространился на большие участки. Ситуацию усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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