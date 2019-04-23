Что Зеленскому сказать Путину при встрече: Кравчук дал совет

Бывший президент также рассказал, где могла бы состояться их первая встреча

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Владимир Зеленский, который лидирует по итогам второго тура выборов президента Украины, в случае переговоров с российским лидером Владимиром Путиным должен напомнить о гибели русскоязычных, которых убивают российские войска на Донбассе.

Об этом рассказал в интервью телеканалу "112 Украина" первый президент Украины Леонид Кравчук.

В первую очередь он отметил, что в предвыборной программе Зеленского нет и намека на то, что он будет идти на уступки Москве и сдавать какие-то интересы Украины либо менять политический курс страны.

Экс-президенты рассказал, чтобы Зеленский мог спросить у Путина во время личной встречи с ним и как ему нужно выстраивать политику в отношении России.

"Путину я бы задал вопрос: "А вы знаете, сколько людей покинуло Донбасс? 1 миллион 700 тысяч. А вы знаете, сколько среди них этнических русских? 500 тысяч. Если вы считаете, что защита "русского мира" заключается в том, чтобы эти люди так же страдали, как и украинцы, то это политика или нечто другое? Если вы хотите защитить русских и всех остальных, то давайте договоримся установить мир". Не надо говорить о дружбе – мир, согласие и нормальные отношения. Им не нравится президент Порошенко. Но выбрал его украинский народ. Теперь им уже не нравится возможный президент Зеленский. Так что, мы будем советоваться с Кремлем, кого нам выбирать в президенты? Поэтому я бы сказал очень откровенно: "Пришло время решать. Ужас, кровь, смерть надо прекратить". И если мы этого не сделаем, то за нас никто не сделает. Тем более мир также хочет, чтобы мы прекратили эту бессмысленную войну", – рассказал Кравчук.

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Он предположил, что местом для встречи Зеленского с Путиным могли бы стать, например, Беларусь или Польша.

Напомним, на днях Зеленский рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Он отметил, что намерен продолжать работу "минского процесса", а вот "нормандский формат" хочет расширить.

В то же время в Кремле прокомментировали выборы в Украине, и будет ли Путин работать с Зеленским. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также засомневался в полной легитимности избирательного процесса, и назвал причину.

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