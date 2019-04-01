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Что значит готовность Минска "миротворить" на Донбассе

Сегодня, 15:01

Заявление Лукашенко о поддержании мира на Донбассе рассчитано на повышение рейтинга в глазах белорусов, считает эксперт

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: AFP
Что значит готовность Минска "миротворить" на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg Политика Заявление Лукашенко о поддержании мира на Донбассе рассчитано на повышение рейтинга в глазах белорусов, считает эксперт

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком заявил о готовности Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

По мнению политолога Владимира Цибулько, заявление Лукашенко сделал на фоне конфликта с министром иностранных дел Владимиром Макеем. И, прежде всего, оно имело цель показать белорусам, что их президент имеет вес в геополитике.

"Учитывая "яловость" ОБСЕ и внедренность российских агентов влияния в ОБСЕ, мне кажется, Лукашенко просто для внутреннего потребления апеллирует, чтобы напомнить своему населению, что он важная международная фигура", – сказал политолог.

То, насколько внедрен российский силовой компонент в Беларусь, лишний раз продемонстрировала история с похищением российскими спецслужбами украинца Павла Гриба. Поэтому глава Беларуси на самом деле не имеет влияния на процесс по Донбассу, считает эксперт.

"Сколько бы Лукашенко ни тужился, раз Путин заявляет, что миротворцев на Донбассе от стран НАТО не может быть, значит представителей и от ОДКБ тоже не может быть", – отметил Цибулько.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на востоке Украины возможно только с помощью Минских соглашений.

Ранее мы писали, что введение миротворцев на Донбасс обсуждалось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ 6-7 декабря 2018 года в Милане, где даже был представлен неофициальный документ по совместной миссии ООН и ОБСЕ.

Также, как мы уже писали, по подсчетам экспертов, миротворческий контингент на Донбассе должен насчитывать не менее 20 тыс. человек. 

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Тег заявление, Донбасс, Лукашенко, миротворцы, мирный план, война на донбассе, Сайдик

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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