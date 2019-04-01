Что значит готовность Минска "миротворить" на Донбассе

Заявление Лукашенко о поддержании мира на Донбассе рассчитано на повышение рейтинга в глазах белорусов, считает эксперт

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Что значит готовность Минска "миротворить" на Донбассе Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg 2019-04-01T15:01:00+03:00 Политика Заявление Лукашенко о поддержании мира на Донбассе рассчитано на повышение рейтинга в глазах белорусов, считает эксперт

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартином Сайдиком заявил о готовности Минска поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

По мнению политолога Владимира Цибулько, заявление Лукашенко сделал на фоне конфликта с министром иностранных дел Владимиром Макеем. И, прежде всего, оно имело цель показать белорусам, что их президент имеет вес в геополитике.

"Учитывая "яловость" ОБСЕ и внедренность российских агентов влияния в ОБСЕ, мне кажется, Лукашенко просто для внутреннего потребления апеллирует, чтобы напомнить своему населению, что он важная международная фигура", – сказал политолог.

То, насколько внедрен российский силовой компонент в Беларусь, лишний раз продемонстрировала история с похищением российскими спецслужбами украинца Павла Гриба. Поэтому глава Беларуси на самом деле не имеет влияния на процесс по Донбассу, считает эксперт.

"Сколько бы Лукашенко ни тужился, раз Путин заявляет, что миротворцев на Донбассе от стран НАТО не может быть, значит представителей и от ОДКБ тоже не может быть", – отметил Цибулько.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на востоке Украины возможно только с помощью Минских соглашений.

Ранее мы писали, что введение миротворцев на Донбасс обсуждалось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ 6-7 декабря 2018 года в Милане, где даже был представлен неофициальный документ по совместной миссии ООН и ОБСЕ.

Также, как мы уже писали, по подсчетам экспертов, миротворческий контингент на Донбассе должен насчитывать не менее 20 тыс. человек.

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.