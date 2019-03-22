"Суд" приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, политзаключенный объявил голодовку
Парень должен отбывать заключение в колонии общего режима
Сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор по сфабрикованному делу украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого обвиняли в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, к шести годам лишения свободы , сообщает "Громадське".
"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказал судья, тем самым поддержав гособвинителя, днем ранее требовавшего приговорить узника Кремля к шести годам лишения свободы.
После оглашения незаконного приговора 21-летний политзаключенный объявил голодовку, сообщает Громадське.
Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Напомним, что 28 августа 2017 года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.
Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. Позже Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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