Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Суд" приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, политзаключенный объявил голодовку

Сегодня, 10:24

Парень должен отбывать заключение в колонии общего режима

Павел Гриб / Фото: hromadske.ua
Павел Гриб / Фото: hromadske.ua.
"Суд" приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, политзаключенный объявил голодовку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/49e/fd4/5c949efd40a89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/49e/fd4/5c949efd40a89.jpg Украина Парень должен отбывать заключение в колонии общего режима

Сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор по сфабрикованному делу украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого обвиняли в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, к шести годам лишения свободы , сообщает "Громадське".

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказал судья, тем самым поддержав гособвинителя, днем ранее требовавшего приговорить узника Кремля к шести годам лишения свободы.

После оглашения незаконного приговора 21-летний политзаключенный объявил голодовку, сообщает Громадське.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Напомним, что 28 августа 2017 года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. Позже Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег терроризм, приговор, голодовка, Павел Гриб

Вы сейчас просматриваете новость " "Суд" приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, политзаключенный объявил голодовку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России узнику Кремля хотят дать шесть лет колонии

Вчера, 12:57

Российский гособвинитель утверждает, что Павел Гриб умышленно совершил тяжкое преступление

Москалькова не дала ответа по поводу операции Грибу

12 марта, 03:34

Также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам

Отец Павла Гриба рассказал, что его сына привезли на суд с температурой

19 февраля, 00:49

На судебное заседание не явились представитель прокуратуры и переводчик

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому

13 февраля, 20:59

В Брюсселе Денисова встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах
Загрузка...

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет

20 марта, 07:51

Эксперты считают, что ситуация с госдолгом… весьма оптимистическая

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"