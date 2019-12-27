Чубаров: В новый обмен пленными не попадут крымские политзаключенные

Рефат Чубаров. Фото: facebook.com/dogrujol

На днях Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными еще до конца этого года. В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в обмен не будут включены крымские политзаключенные. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, из общего количества задержанных крымских татар несколько человек получили незаконные большие тюремные сроки.

"Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма и лишенного свободы российскими оккупантами. В списке, подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65 политзаключенных крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова – каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Не окажутся на свободе ни один из крымских политзаключенных – этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения мэтра крымской журналистики Николая Семены", – написал Чубаров.

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Напомним, ряд российских СМИ сообщили, что обмен пленными состоится 29 декабря на контрольно-пропускном пункте под Горловкой. Источник, близкий к переговорному процессу, рассказал, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек. Также на днях стало известно, что в "Л/ДНР" отказались возвращаться десятки человек из списка на обмен. Кто-то не хочет в принципе возвращаться к боевикам, а некоторые хотят отбыть наказание в украинской тюрьме.

Кроме того, Россия хочет включить в списки на обмен обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году. Хотя родственники погибших в результате теракта и их представитель требовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению и категорически против их обмена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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