Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

ЦИК отказала в регистрации списка КПУ на выборах в Раду

23 июня, 02:31

Также Центризбирком отказал в регистрации представителя Компартии с правом совещательного голоса

Фото: Getty Images

В субботу состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Центризбирком отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список Компартии Украины.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, обнародованном в субботу вечером.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 228 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения и 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых политическими партиями на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019г.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, кпу, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК отказала в регистрации списка КПУ на выборах в Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов в нардепы

Вчера, 21:47

Всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты

Порошенко рассказал, с кем будет сотрудничать "Европейская Солидарность" в новом парламенте

Вчера, 01:00

Порошенко и "Европейская солидарность" идут на выборы в парламент, чтобы защитить реформы

Украина выбирает Раду: в ЦИК принесли рекордное количество заявлений на регистрацию

21 июня, 21:54

Полный список кандидатов комиссия обнародует во вторник

Политолог рассказал, стоит ли верить соцопросам насчет выборов в Раду

21 июня, 19:37

Надо особенно внимательно наблюдать за рейтингами и каналами их распространения, говорит Смолий

Кандидат в депутаты Панченко опровергла фейки и рассказала, как попала в список "Слуги народа"

21 июня, 17:48

По словам Панченко, место в списке она получила после работы волонтером в избирательном штабе

Опрос: в парламент проходят пять партий

20 июня, 23:40

Самый высокий рейтинг у партии "Слуга народа" – 40%

​Люди спасли тонущих слонят: видео

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Диета по группе крови: охотничья первая

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Лучшие «военные хакеры» мира – Россия и ещё 4 государства

Психолог: в будущем не будет деления на женщин и мужчин

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Вчера, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

21 июня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

5 самых полезных фруктов для сердца

Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь