ЦИК отказала в регистрации списка КПУ на выборах в Раду

Также Центризбирком отказал в регистрации представителя Компартии с правом совещательного голоса

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В субботу состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Центризбирком отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список Компартии Украины.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, обнародованном в субботу вечером.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 228 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения и 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых политическими партиями на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019г.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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