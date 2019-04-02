ЦИК приняла оригиналы протоколов из 19 избирательных округов
В заседании комиссии объявлен перерыв до 10.00 3 апреля
Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 19 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.
Сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №175 и №181 (Харьковская область).
Как отметила член ЦИК Алла Басалаева, после обработки протокола ОИК теризбиркома №180 была установлена необходимости обязать окружную избирательную комиссию составить уточненный протокол. По ее словам, ОИК должна подать уточненный документе до 5 апреля.
Таким образом, по состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы ОИК 19 территориальных избирательных округов (№№ 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 175, 180, 181, 187, 198, 211, 213, 215, 216, 219, 220).
В заседании комиссии объявлен перерыв до 10.00 3 апреля.
Напомним, что за предыдущие сутки лишь три ОИК передали Центризбиркому оригиналы протоколов о результатах голосования на президентских выборах – № 51 (Донецкая область), № 146 (Полтавская область) и № 213 (Киев).
Также следует отметить, что на данный момент ЦИК обработала 99,84% протоколов, подсчитав 18 859 097 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,23% (5 701 315 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,95% (3 008 834 голосов).Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 526 721 голосов).
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