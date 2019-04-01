ЦИК получила новые оригиналы протоколов от избиркомов
Сейчас в ЦИК находятся три протокола с мокрыми печатями, остальные уже будут приниматься с завтрашнего дня
На данный момент уже три окружные избирательные комиссии передали Центризбиркому оригиналы протоколов о результатах голосования на президентских выборах, сообщили в Секретариате ЦИК.
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 146 (Полтавская область) и № 213 (Киев)", – заявили в Отделе взаимодействия со СМИ.
На данный момент ЦИК объявила перерыв. Свою работу Центризбирком продолжил в 10:00 следующего дня, 2 апреля.
Таким образом, по состоянию на 1 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования в трех территориальных избирательных округах. Как мы уже писали, первый оригинал протокола передала ОИК №51 из пгт Зайцево в Донецкой области.
На данный момент ЦИК обработала 91,06% протоколов, или 17 015 001 голос. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,25%, за которым следует действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,97%.
"Сегодня" продолжает вести онлайн-хронику самых важных событий, связанных с выборами, и след за происходящим вокруг голосования. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Тема президентских выборов остается одной из самых главных в Украине. С остальными важнейшими темами дня вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК получила новые оригиналы протоколов от избиркомов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Результаты первого тура выборов: как отреагировали Порошенко и Зеленский
Во втором туре Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся 21 апреля, пресс-центры кандидатов сворачиваются
Победителей первого тура выборов пригласили на теледебаты
Национальная общественная телерадиокомпания огласила дату, когда кандидаты смогут сразиться в словесной баталии
Выборы закончились – привет выборы: как соцсети отреагировали на голосование
После оглашения предварительных результатов выборов большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии
В ЕС оценили проведение выборов в Украине
Сегодня БДИПЧ ОБСЕ озвучит официальную позицию по первому туру президентских выборов