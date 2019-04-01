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ЦИК получила новые оригиналы протоколов от избиркомов

Сегодня, 19:24

Сейчас в ЦИК находятся три протокола с мокрыми печатями, остальные уже будут приниматься с завтрашнего дня

Фото: AFP
ЦИК получила новые оригиналы протоколов от избиркомов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/23a/73b/5ca23a73b3867.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/23a/73b/5ca23a73b3867.jpg Новости Сейчас в ЦИК находятся три протокола с мокрыми печатями, остальные уже будут приниматься с завтрашнего дня

На данный момент уже три окружные избирательные комиссии передали Центризбиркому оригиналы протоколов о результатах голосования на президентских выборах, сообщили в Секретариате ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 146 (Полтавская область) и № 213 (Киев)", – заявили в Отделе взаимодействия со СМИ.

На данный момент ЦИК объявила перерыв. Свою работу Центризбирком продолжил в 10:00 следующего дня, 2 апреля.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования в трех территориальных избирательных округах. Как мы уже писали, первый оригинал протокола передала ОИК №51 из пгт Зайцево в Донецкой области.

На данный момент ЦИК обработала 91,06% протоколов, или 17 015 001 голос. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,25%, за которым следует действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,97%.

"Сегодня" продолжает вести онлайн-хронику самых важных событий, связанных с выборами,  и след за происходящим вокруг голосования. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Тема президентских выборов остается одной из самых главных в Украине. С остальными важнейшими темами дня вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег выборы, ЦИК, выборы президента, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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УНИАН

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