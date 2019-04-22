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ЦИК считает голоса на выборах президента, а на Шри-Ланке оплакивают сотни жертв терактов: топ-темы дня

Сегодня, 11:36

Украинский ЦИК сводит в единое целое результаты окружкомов, а на Шри-Ланке подсчитывают число жертв взрывов


В понедельник, 22 апреля, сайт "Сегодня" собрал несколько основных тем, за которыми в течение дня будут следить украинские и мировые СМИ.

Центральная избирательная комиссия продолжает трудиться над обработкой бюллетеней. Со значительным отрывом на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 73% избирателей . Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали менее 25% украинских граждан.

Перед начало пленарной недели состоится заседание согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) X сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

Приятное начало рабочей недели – в Украине установилась преимущественно теплая и сухая погода , слабые дожди ожидаются лишь в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Температура воздуха днем местами повысится до 16-17 градусов.

Власти Шри-Ланки предпримут меры по усилению безопасности после серии терактов, в результате которых погибли 290 человек . Иностранные государства направляют в Коломбо своих экспертов по борьбе с терроризмом.

Какими были итоги дня 18 апреля , перед началом уик-энда, смотрите в сюжете "Сегодня":


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