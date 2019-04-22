В Украине теплеет, но немного покапает: синоптики уточнили прогноз погоды

Холодная погода отступает и украинцев ждет весеннее тепло, вот только местами еще будет мокро

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Сегодня в Украине потеплеет и немного пройдет дождей. Мокро 22 апреля будет в некоторых западных областях. На остальной территории страны будет по-весеннему тепло и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны синоптики обещают 15-17 градусов тепла, а дожди пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и на Закарпатье. В остальных областях региона – сухо.

В центральных, северных, восточных и южных областях погода будет примерно одинаковой: везде сухо, солнечно и температура воздуха 14-17 градусов тепла.

Отметим, что дождливая погода в последние дни периодически возникает в разных регионах страны. Так, например, как сообщалось на днях, в Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу. Основной причиной водной катастрофы на улице стали непрочищенные ливневые канализации. Дождевая вода тут поднялась до бордюра, а в некоторых местах покрывала колеса автомобилей.

Но пока в Украине обычная апрельская погода, в Казахстане ударили апрельские снегопады. В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель.

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