ЦИК снял Садового с выборов президента Украины
Заявление от кандидата об отказе баллотироваться поступило в ЦИК в понедельник, 4 марта
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента, председателя партии "Объединение "Самопомич" Андрея Садового.
Заявление от кандидата об отказе баллотироваться поступило в ЦИК в понедельник, 4 марта.
Рассмотрев указанное заявление, ЦИК постановил отменить регистрацию кандидата на пост президента Садового и обязать его немедленно вернуть в Центризбирком удостоверение кандидата.
Мэр Львова Андрей Садовый в пятницу, 1 марта, заявил, что снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на должность президента Украины. И сделал он это в пользу другого кандидата – Анатолия Гриценко.
Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.
Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — изначально было 44 претендента на президентскую булаву, теперь стало 43. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.
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