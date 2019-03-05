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ЦИК снял Садового с выборов президента Украины

Сегодня, 16:41

Заявление от кандидата об отказе баллотироваться поступило в ЦИК в понедельник, 4 марта

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
ЦИК снял Садового с выборов президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/943/e2b/5c7943e2b2934.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/943/e2b/5c7943e2b2934.jpg Политика Заявление от кандидата об отказе баллотироваться поступило в ЦИК в понедельник, 4 марта

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента, председателя партии "Объединение "Самопомич" Андрея Садового.

Заявление от кандидата об отказе баллотироваться поступило в ЦИК в понедельник, 4 марта.

Рассмотрев указанное заявление, ЦИК постановил отменить регистрацию кандидата на пост президента Садового и обязать его немедленно вернуть в Центризбирком удостоверение кандидата.

Мэр Львова Андрей Садовый в пятницу, 1 марта, заявил, что снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на должность президента Украины. И сделал он это в пользу другого кандидата – Анатолия Гриценко.

Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.

Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — изначально было 44 претендента на президентскую булаву, теперь стало 43. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.

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Тег выборы, ЦИК, кандидатура, садовой

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Источник:

Интерфакс-Украина

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