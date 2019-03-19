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ЦИК увеличил расходы на выборы

Сегодня, 19:25

Центризберком внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением МИД

Фото: Getty Images
ЦИК увеличил расходы на выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg Политика Центризберком внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением МИД

Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на 720 тыс грн за счет уменьшения на такую же сумму резерва средств, выделенных в госбюджете на проведение выборов президента 31 марта.

ЦИК внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением Министерства иностранных дел Украины относительно "дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям, что связано с отнесением избирателей РФ к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также с увеличением избирателей заграничных участков Республики Польша".

Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, ЦИК, выборы президента

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Источник:

Интерфакс-Украина

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