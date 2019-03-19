ЦИК увеличил расходы на выборы
Центризберком внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением МИД
Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на 720 тыс грн за счет уменьшения на такую же сумму резерва средств, выделенных в госбюджете на проведение выборов президента 31 марта.
ЦИК внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением Министерства иностранных дел Украины относительно "дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям, что связано с отнесением избирателей РФ к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также с увеличением избирателей заграничных участков Республики Польша".
Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.
В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
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