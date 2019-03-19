ЦИК увеличил расходы на выборы

Центризберком внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением МИД

Фото: Getty Images

ЦИК увеличил расходы на выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg 2019-03-19T19:25:00+02:00 Политика Центризберком внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением МИД

Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на 720 тыс грн за счет уменьшения на такую же сумму резерва средств, выделенных в госбюджете на проведение выборов президента 31 марта.

ЦИК внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением Министерства иностранных дел Украины относительно "дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям, что связано с отнесением избирателей РФ к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также с увеличением избирателей заграничных участков Республики Польша".

Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК увеличил расходы на выборы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.