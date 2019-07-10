ЦИК зарегистрировал еще 76 иностранных наблюдателей

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду зарегистрировала 76 иностранных наблюдателей.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 76 официальных наблюдателей от международной организации и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: 68 – от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 1 – от Литовской Республики, 3 – от Португальской Республики, 4 – от Королевства Швеция", – говорится в сообщении на странице ЦИК в Фейсбуке.

Таким образом, по состоянию на 10 июля ЦИК зарегистрировала 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 8 иностранных государств – 51 официального наблюдателя, от 12 международных организаций – 547.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.





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