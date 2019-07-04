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ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на выборах в Верховную Раду

4 июля, 02:22

На заседании ЦИК зарегистрировала по два официальных наблюдателя от Литовской Республики

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля.

"По состоянию на 3 июля Комиссией зарегистрировано 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г. А именно: от 2 иностранных государств – 7 официальных наблюдателей от 9 международных организаций – 310 официальных наблюдателей", – сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

В частности, на заседании в среду ЦИК зарегистрировала по два официальных наблюдателей от Литовской Республики и Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр".

Кроме того, в одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировала уполномоченных лиц от политической силы "Патриот", а в общегосударственном многомандатном избирательном округе – уполномоченных от партии ВО "Свобода".

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


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Тег выборы, ЦИК, наблюдатели

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Источник:

Интерфакс-Украина

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