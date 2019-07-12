ЦИК зарегистрировала еще 658 иностранных наблюдателей

По состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от международной организации и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Например, зарегистрированы два наблюдателя от Иорданского Хашимитского Королевства, четыре – от Европейского Союза, три – от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 – от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 – от Национального демократического института международных отношений, 595 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ – ред).

Всего по состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1355 официальных наблюдателей.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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