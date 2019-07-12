ЦИК зарегистрировала еще 658 иностранных наблюдателей
По состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов
Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от международной организации и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
Например, зарегистрированы два наблюдателя от Иорданского Хашимитского Королевства, четыре – от Европейского Союза, три – от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 – от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 – от Национального демократического института международных отношений, 595 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ – ред).
Всего по состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1355 официальных наблюдателей.
Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.
Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.
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