ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборы

Решение было принято сегодня на заседании ЦИК

Фото: AFP

Вечером 29 июня на заседании ЦИК постановили зарегистрировать партию "Движение Новых Сил" Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы на своей странице в Facebook.

"Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад, на заседании ЦИК, постановили зарегистрировать Движение Новых Сил Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.Это наш с вами общий шаг к победе. Спасибо за вашу поддержку!", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) об отказе в регистрации кандидатов от этой политической силы на внеочередных выборах Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михеила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

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