ЦИК зарегистрировала пять новых нардепов от "Слуги народа"

Пять нардепов от "Слуги народа" ушли работать в новое правительство

Центральная избирательная комиссия / Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке политической партии "Слуга народа" вместо пятерых сложивших полномочия нардепов из этой фракции в связи с назначением министрами Кабинета министров.

На состоявшемся в понедельник заседании Комиссия рассмотрела постановления Верховной Рады от 29 августа, которыми парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуг народа".

Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии. А именно: Остапенко Анатолия Дмитриевича, включенного в избирательный список под № 130, Цыбу Татьяну Викторовну – № 131, Калаура Ивана Романовича – № 132, Гришину Юлию Николаевну – № 133, Руденко Ольгу Сергеевну – № 134.

"Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Анатолий Остапенко родился 1 февраля 1968г, образование высшее, директор ООО "АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве.

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Татьяна Цыба родилась 15 апреля 1977 года, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, безпартийная, проживает в Киеве.

Иван Калаур родился 4 июля 1968г, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный.

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Юлия Гришина родилась 16 июня 1978г, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, безпартийная.

Ольга Руденко родилась 29 мая 1979г, образование высшее, менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95", беспартийная.

Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры членов правительства.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения главой правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

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